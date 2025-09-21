خبير قانوني يرعب الهلال السعودي: من حق الأندية أن تحتج على استبدال كانسيلو

وجه المستشار القانوني الرياضي، أيمن الرفاعي، رسالة مرعبة إلى إدارة الهلال السعودي بسبب رغبتهم في رفع اسم البرتغالي جواو كانسيلو، من قائمة الفريق، بسبب إصابته وقيد البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلا منه.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن كانسيلو سيغيب لنحو شهرين، بعد إصابة قوية تعرض لها أمام الدحيل القطري، في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما أدى إلى طرح فكرة استبعاده من القائمة المحلية وقيد ليوناردو، الموجود حاليًا في القائمة الآسيوية فقط.

وقررت إدارة الهلال مخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة بشأن إجراء تعديل على القائمة الرسمية للفريق الكروي الأول بإدراج اسم المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو ليتسنى له المشاركة في المسابقات المحلية عوضاً عن كانسيلو الذي سيتم الاكتفاء بمشاركته آسيويا.

وتسمح لوائح الاحتراف لجميع الأندية بإجراء التعديلات المطلوبة سواء بالإضافة أم بالإسقاط حتى يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري الموعد النهائي لاعتماد القوائم الرسمية للأندية، شريطة أن تكون التعديلات للاعبين المقيدين في الكشوفات.

وقال الرفاعي، في تصريحات تلفزيونية، إن موقف الهلال سيكون سليمًا في هذه الحالة، موضحًا: "التعميم الصادر من رابطة الأندية بشأن اللائحة، ينص على أن القوائم النهائية للأندية يتم حسمها وتقديمها يوم 21 سبتمبر، ما يعني أن الهلال يمتلك الفرصة لقيد اللاعب".

وبشأن ما يتردد عن إمكانية اعتراض بعض الأندية المنافسة، شدد: "يحق لكل نادٍ تقديم اعتراض، والمعتاد أن تجري دراسته من جميع جوانبه، ولكن ليس كلها يكسب".