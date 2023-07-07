أنس جابر تتأهل بسهولة للدور الثالث في بطولة ويمبلدون

فازت التونسية أنس جابر بسهولة على الصينية باي تشوتشوان القادمة من التصفيات 6/1 و6/1 في 45 دقيقة فقط، لتتأهل إلى الدور الثالث ببطولة ويمبلدون، اليوم الجمعة.

وتسعى أنس للفوز بالبطولة بعدما خسرت النهائي العام الماضي أمام إيلينا ريباكينا، وقدمت أداء هجوميا مثاليا أمام اللاعبة الصينية.

ولم تواجه أنس صعوبة في التغلب على باي التي ارتكبت أخطاء سهلة عديدة.

وانزلقت باي وسقطت أرضا أثناء محاولتها اللحاق بكرة ساقطة لعبتها أنس في المجموعة الأولى، لكنها سرعان ما وقفت لتتلقى تحية من الجمهور.

ولم ترأف أنس بمنافستها، وحسمت المباراة في أول فرصة سنحت لها.