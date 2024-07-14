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رياضة

باحتفال رونالدو.. جمهور ريال مدريد يرد على رفع قميص ميسي (فيديو)

باحتفال رونالدو.. جمهور ريال مدريد يرد على رفع قميص ميسي (فيديو)
الملاكم لا كوبرا يرفع قميص ميسي
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 11:07 ص

ردت جماهير ريال مدريد على ما فعله الملاكم لاوتارو ديل كامبو الشهير بـ"لا كوبرا"، خلال خوضه نزالا مؤخرا ضد غوانيار، أمام حشد ضخم في ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد.

واستطاع "لا كوبرا" حسم النزال لصالحه، ليحتفل بطريقة غير متوقعة في قلب البرنابيو.

واحتفل "لا كوبرا" على طريقة ميسي الشهيرة، حين خلع قميصه، وأظهره أمام جماهير ريال مدريد.

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وكان هذا الاحتفال الشهير قام به النجم الأرجنتيني، حين سجل هدفا قاتلا انتصر به فريقه الأسبق برشلونة على ريال مدريد في ملعب البرنابيو بنتيجة 4-3 عام 2017.

وعلى الفور قامت جماهير ريال مدريد بإطلاق صيحة الغريم اللدود لميسي، كريستيانو رونالدو، نجم الملكي السابق والنصر السعودي الحالي، "SIUUU" بصوت مسموع.

 

 

وقبل انطلاق النزال قرر "لا كوبرا" دخول الحلبة، وهو يرتدي قميص منتخب الأرجنتين الذي يحمل اسم ميسي، وكانت هذه بداية الاستفزازات لأنصار ريال مدريد في الملعب.

وكان الملاكم الأرجنتيني أعلن أكثر من مرة أن قائد الأرجنتين ميسي هو مثله الأعلى طوال حياته.

 

 

 

ليونيل ميسيكريستيانو رونالدو

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