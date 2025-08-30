نفس مكان الإصابة القديمة.. ضربة موجعة لنجم برشلونة

تلقى برشلونة والمنتخب الإسباني ضربة جديدة بعد تأكد غياب لاعب الوسط الشاب غافي عن مواجهة رايو فاييكانو غدًا الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وكذلك عن معسكر "لا روخا" استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.

النادي الكتالوني أعلن اليوم السبت أن غافي يعاني من آلام في ركبته اليمنى، وهي الركبة نفسها التي تعرض فيها لقطع في الرباط الصليبي خلال نوفمبر 2023 وأبعدته عن الملاعب حتى سبتمبر 2024.

ورغم القلق الكبير الذي أثارته إصابته في تدريبات أمس الجمعة، أكدت صحيفة "ماركا" أن الفحوص أظهرت أن الإصابة ليست خطيرة.

برشلونة أوضح أن اللاعب لن يسافر مع البعثة إلى فايياس للمشاركة في مباراة رايو، مشيرًا إلى أن تطور حالته سيحدد موعد عودته، دون الكشف عن مدة الغياب.

في المقابل، أرسل النادي تقاريره الطبية إلى الاتحاد الإسباني، ليتم استبعاده من قائمتي المنتخب لمباراتي بلغاريا وتركيا في تصفيات المونديال.

لحظات من القلق

غافي تعرض للإصابة خلال مران الجمعة بعد تدخل قوي شعر على إثره بآلام حادة في الركبة، وهو ما أثار مخاوف زملائه الذين خشوا تكرار السيناريو المرير الذي أبعده لعام كامل.

اللاعب حضر صباح السبت إلى المدينة الرياضية للخضوع للفحوص، لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية.

وحتى الآن لم يكشف برشلونة تفاصيل إضافية حول طبيعة الإصابة، مكتفيًا بتأكيد غياب اللاعب عن مواجهة رايو فاييكانو، بينما تشير التقارير إلى أن الأمر يتعلق بكدمة قوية لن تبعده طويلًا عن الملاعب.