موراي ينسحب من منتخب بريطانيا بكأس ديفيز للتنس للإصابة
أعلن لاعب التنس الإسكتلندي المخضرم آندي موراي، اليوم السبت، أنه انسحب من المنتخب البريطاني في كأس ديفيز لفرق الرجال قبل انطلاق نهائيات البطولة، في وقت لاحق من الأسبوع، الحالي بسبب إصابة في الكتف، ما يعني فعليًا نهاية موسمه.
وقاد "موراي" المنتخب البريطاني للتأهل لنهائيات البطولة بعد أن غاب عن جنازة جدته ليساعد الفريق في الفوز على نظيره السويسري في سبتمبر.
وسيلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الصربي في دور الثمانية في ملقة الإسبانية.
وقال موراي في بيان: "تعرضت لإصابة خفيفة في الكتف، ما يعني أنني لن أتمكن من المشاركة في كأس ديفيز."
وأضاف البيان: "حزين جدًا لعدم وجودي في الفريق، لكن تركيزي، الآن، ينصب على التعافي وإعادة التأهيل والاستعداد للموسم الجديد."
وبعد ارتباط طويل انفصل موراي، البالغ من العمر 36 عامًا، عن مدربه إيفان ليندل للمرة الثالثة، في وقت سابق من الشهر الجاري.