موراي ينسحب من منتخب بريطانيا بكأس ديفيز للتنس للإصابة

أعلن لاعب التنس الإسكتلندي المخضرم آندي موراي، اليوم السبت، أنه انسحب من المنتخب البريطاني في كأس ديفيز لفرق الرجال قبل انطلاق نهائيات البطولة، في وقت لاحق من الأسبوع، الحالي بسبب إصابة في الكتف، ما يعني فعليًا نهاية موسمه.

وقاد "موراي" المنتخب البريطاني للتأهل لنهائيات البطولة بعد أن غاب عن جنازة جدته ليساعد الفريق في الفوز على نظيره السويسري في سبتمبر.

وسيلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الصربي في دور الثمانية في ملقة الإسبانية.