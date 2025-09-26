لماذا منع إنزاغي سالم الدوسري من تنفيذ الضربات الركنية؟

اتخذ المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال السعودي، قراراً تكتيكياً مهماً حول منفذ الضربات الركنية في صفوف فريقه.

وحقق الهلال فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة للدوري السعودي.

ونفذ البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط الفريق الضربات الركنية للهلال في المباراة بدلاً من سالم الدوسري قائد الفريق الذي كان يتولى القيام بها.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" تدربنا على تنفيذ الضربات الثابتة وقررت ألا ينفذها سالم الدوسري للاستفادة منه خارج منطقة الجزاء".

وأضاف:" سالم يملك مهارات فردية تساعده على المراوغة وبالتالي سيفيد الفريق بالتواجد خارج منطقة الجزاء".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن فريقه حقق المطلوب أمام الأخدود وكانت هناك حالة من التطور والتحسن وارتفاع المستوى مع توالي المباريات موضحاً أن هناك حلول جديدة للوصول لمرمى المنافسين من بينها جزئية الضربات الثابتة.

ولم يسجل سالم الدوسري صاحب الـ 34 عاماً أي أهداف مع الهلال هذا الموسم، وصنع 3 أهداف لزملائه.

وكان الهلال قد رفع رصيده إلى 8 نقاط بعد فوزه على الأخدود محتلاً المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي.