يوازي أندية أوروبية.. كم الراتب الذي رصده الخطيب لمدرب الأهلي المصري القادم؟

رصدت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب مبلغًا ضخمًا من أجل التعاقد مع مدرب عالمي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو وطاقمه المعاون.

ويتولى قيادة الأهلي حاليًا عماد النحاس "مؤقتًا" لحين الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، حيث دخلت الإدارة بالفعل في مفاوضات شاقة مع أكثر من مدير فني، ولكن الأمور باءت بالفشل لأسباب عديدة.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عبر قناة النادي الأهلي الرسمية، إنه "ترددت عدة أنباء بأن النادي توصل إلى اتفاق مع سانتوس، مدرب البرتغال السابق، ولكن الخبر اليقين والأكيد أن المدرب خارج حسابات النادي، ولا يوجد حماس للتعاقد معه، فهو لم يكمل 6 مباريات خلال تجاربه الأخيرة، وأسلوب لعبه بعيد عن أسلوب الأهلي".

وأضاف: "كان هناك حديث بشأن السويسري أورس فيشر، لكن الطلبات المالية أوقفت المفاوضات بين الطرفين، وهناك أسماء أخرى لها أولوية أكبر الآن من فيشر، لكنه ابتعد كثيرًا عن قيادة الفريق".

وشدد: "الرؤية داخل لجنة التخطيط بالأهلي ألا يتسرع النادي في التعاقد مع مدرب جديد كما حدث مع ريبيرو، حتى لا تتورط الإدارة في تجربة جديدة غير موفقة، على أن يبحث النادي عن مدرب يتوافق مع أسلوب النادي".

وأتم شوبير: "الأهلي رصد من 3.5 إلى 4 ملايين يورو من أجل التعاقد مع مدرب، ولديه ميزانية تسمح بالتعاقد مع مدير فني جيد".