فليك يتخذ قرارًا حاسمًا قبل مواجهة خيتافي

كتب – نور الدين ميفراني

يواجه فريق برشلونة نظيره خيتافي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بحثًا عن تحقيق الفوز وتقليص الفارق عن المتصدر غريمه التقليدي، ريال مدريد.

ويواجه المدرب الألماني هانزي فليك فريقا دفاعيا بشكل كبير سيغلق كل المنافذ وسيكون عليه البحث عن حلول لاختراق الدفاع، في ظل غياب نجمه الإسباني لامين يامال للإصابة.

وسيلعب خوسيه بوردالاس، مدرب خيتافي، بخطة تتضمن 5 مدافعين وبأسلوب دفاعي منخفض، وهو ما يجعل برشلونة يملك الكرة ويقضي المباراة في نصف ملعب المنافس.

وأكد فليك في تصريحات سابقة أنه يختار التشكيل الأساسي وفقًا لنهج المنافس، وهو ما يجعله يغير في التشكيل الذي لعب أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وسيكون المدافعان الإسباني إيريك غارسيا والدنماركي أندرياس كريستنسن أساسيين في قلب الدفاع وكانا بديلين في المباراة السابقة لقدرتهما على حمل الكرة للهجوم بسرعة وسلاسة.

وفي خط الوسط سيعتمد على الإسباني داني أولمو بدلا من فيرمين لوبيز، لكون الأول يجيد الاختراق ودخول منطقة جزاء المنافس والمراوغة في المساحات الضيقة لفك الكتلة الدفاعية لخيتافي.

وسيكون بجانبه كلٌّ من النجم بيدري وكاسادو، إذ سيعوض الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي لعب مباراة نيوكاسل كاملة.

برشلونة يتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف المتصدر ريال مدريد بفارق 5 نقاط، أما خيتافي فيحتل المركز السادس بـ 9 نقاط.

وكان ريال مدريد حقق فوزًا في مباريات الجولة ذاتها، بهدفين دون مقابل أمام إسبانيول، ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ15 نقطة.

ويأتي برشلونة من انتصار في بطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف على حساب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يوم الخميس الماضي.