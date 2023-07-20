أول ظهور للمدرب باولو بينتو.. الكشف عن قائمة معسكر منتخب الإمارات في النمسا

وسيقام المعسكر في الفترة بين 28 يوليو/ تموز والعاشر من أغسطس/ آب.

ويُعد هذا المعسكر الأول "للأبيض" تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو الذي تعاقد معه الاتحاد الإمارات لكرة القدم مطلع الشهر الحالي.

وسيسافر منتخب الإمارات الأول والمنتخب الأولمبي تحت 23 سنة سويًا إلى النمسا حيث المعسكر الخارجي الذي سيُقام في الفترة من 28 يوليو الجاري إلى العاشر من أغسطس المقبل، استعدادًا للمشاركات الإقليمية والقارية والعالمية المقبلة.

ويستعد المنتخب الأول للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام المقبل.

فيما يستعد المنتخب الأولمبي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل بنظام التجمع في الصين.