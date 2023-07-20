أول ظهور للمدرب باولو بينتو.. الكشف عن قائمة معسكر منتخب الإمارات في النمسا
أعلن البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات قائمة الفريق التي ستطير إلى النمسا في معسكر "الأبيض" الخارجي.
وسيقام المعسكر في الفترة بين 28 يوليو/ تموز والعاشر من أغسطس/ آب.
ويُعد هذا المعسكر الأول "للأبيض" تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو الذي تعاقد معه الاتحاد الإمارات لكرة القدم مطلع الشهر الحالي.
وسيسافر منتخب الإمارات الأول والمنتخب الأولمبي تحت 23 سنة سويًا إلى النمسا حيث المعسكر الخارجي الذي سيُقام في الفترة من 28 يوليو الجاري إلى العاشر من أغسطس المقبل، استعدادًا للمشاركات الإقليمية والقارية والعالمية المقبلة.
ويستعد المنتخب الأول للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام المقبل.
فيما يستعد المنتخب الأولمبي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل بنظام التجمع في الصين.
وتضم قائمة المنتخب الأول 26 لاعبًا وجاءت كالتالي:
خالد عيسى، علي خصيف، عادل الحوسني.
بندر الاحبابي، يحيى نادر، أحمد برمان (العين).
عبدالله إدريس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، علي مبخوت (الجزيرة).
شاهين عبدالرحمن، خالد الظنحاني، الحسن صالح، ماجد راشد، ماجد سرور (الشارقة).
عبدالرحمن صالح، يوسف المهيري، علي سالمين، كايو كانيدو، علي صالح، فابيو دي ليما (الوصل).
وليد عباس، يحيى الغساني (شباب الأهلي) عبدالسلام محمد، أحمد عامر ( اتحاد كلباء ) بلال يوسف (عجمان).
وحرص اتحاد كرة القدم على إقامة معسكري المنتخبين الأول والأولمبي في ذات المنطقة، حيث أصدر اتحاد الكرة الإماراتي بيانًا قال فيه، إن دمج المعسكرين جاء حتى يتمكن أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأول من متابعة الحصص التدريبية للمنتخب الأولمبي، ورصد أداء اللاعبين الذين سيتم ضمهم لاحقًا لصفوف الأبيض في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة الفنية للمنتخبات.
وخلت قائمتا المنتخبين الأول والأولمبي من لاعبي فريق نادي الوحدة الذي سيُشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدينة أبها السعودية للفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس.