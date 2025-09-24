أكبر مكاسب النصر السعودي بعد الفوز على جدة برباعية (فيديو)

أشاد عماد الحوسني، نجم الكرة العمانية السابق، بالفوز الذي حققه فريق النصر السعودي على منافسه جدة في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحسم النصر تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا كبيرا على مضيفه جدة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وجاءت أهداف العالمي عن طريق فيصل أبو بكر (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 8، ثم ويسلي في الدقيقة 61، وأضاف جواو فيليكس الهدف الثالث بالدقيقة 71، قبل أن يختتم سيماكان الرباعية برأسية قوية في الدقيقة 89.

وقرر جيسوس إراحة عدد كبير من لاعبيه في مواجهة جدة، القادم من دروي يلو، حيث تواجد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مقاعد البدلاء ولم يدفع به في اللقاء لإراحته قبل اللقاء المقبل ضد الاتحاد في قمة الجولة الرابعة لدوري روشن للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

وقال عماد الحوسني في تصريحات تلفزيونية: "فوز مستحق ومتوقع للنصر، وأكبر مكاسب العالمي هو الدفع بالبدلاء وهذا يعطي مؤشرا على أن النصر هذا الموسم غير الأعوام الماضية؛ فالفريق يمتلك حاليا دكة قوية، وحقق رباعية على جدة وسابقا فاز على استقلول دوشنبة الطاجيكي بخماسية".