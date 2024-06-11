أهداف مباراة العراق وفيتنام (فيديو)

سجل حسين علي الهدف الأول لمنتخب العراق في شباك نظيره فيتنام، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وجاء الهدف الأول للمنتخب العراقي في الدقيقة 12 من الشوط الأول، من تصويبة صاروخية بأقدام حسين علي.

وضمِن العراق التأهل لكأس آسيا في السعودية، وحجز مكانا بالمرحلة الثالثة لتصفيات المونديال، بعد فوزه في مباراته قبل الأخيرة على الفلبين.