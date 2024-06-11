أهداف مباراة العراق وفيتنام (فيديو)
سجل حسين علي الهدف الأول لمنتخب العراق في شباك نظيره فيتنام، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وجاء الهدف الأول للمنتخب العراقي في الدقيقة 12 من الشوط الأول، من تصويبة صاروخية بأقدام حسين علي.
وضمِن العراق التأهل لكأس آسيا في السعودية، وحجز مكانا بالمرحلة الثالثة لتصفيات المونديال، بعد فوزه في مباراته قبل الأخيرة على الفلبين.
وحقق "أسود الرافدين" العلامة الكاملة معززا انفراده بصدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إندونيسيا، التي فاز عليها على ملعبها في مباراته الأخيرة 2-صفر، وتأتي في المركز الثاني بالمجموعة التي تضم أيضا فيتنام والفلبين صاحبة المركز الأخير.
أما منتخب فيتنام، فتمسك بأمل مرافقة العراق إلى الدور الثالث من التصفيات، بعد فوزه على الفلبين 3-2 في الجولة السابقة، رافعا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، خلف إندونيسيا بنقطة واحدة.
ويسعى للتأهل كثاني المجموعة في حال فوزه على العراق، وتعادل أو هزيمة إندونيسيا أمام الفلبين.