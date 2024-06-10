NBA.. هوليداي يقود سيلتيكس للتقدم على مافريكس في نهائي دوري السلة الأمريكي

سجل جرو هوليداي أعلى رصيد من النقاط لفريقه بوسطن سيلتيكس، عندما أحرز 26 نقطة، كما سجل جيسون تيتوم ثلاثة أرقام مزدوجة في الفوز 105-98 على دالاس مافريكس، في المباراة الثانية بنهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل هوليداي 11 من 14 نقطة خلال اللعب، ليتقدم بوسطن 2-صفر في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.