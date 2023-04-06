الدوري الإنجليزي.. آرسنال يخشى عقدة ليفربول على ملعب أنفيلد

يمكن لآرسنال المتألق بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا أن يرى المجد بالفعل في نهاية الطريق نحو لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ما يقرب من 20 عامًا، لكن الخطر لا يزال كامنًا، ورحلة، يوم الأحد المقبل، لليفربول هي الأولى من سلسلة من المباريات الحاسمة.

ويتعين على آرسنال، الذي يتصدر الترتيب بفارق 8 نقاط، أيضًا أن يزور حامل اللقب مانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد، ويستضيف تشيلسي، لكن الأولوية العاجلة ستكون معالجة سجله المؤسف في أنفيلد مؤخرًا.

وفاز ليفربول بآخر 6 مواجهات على أرضه في الدوري مع آرسنال وسجل 3 أهداف على الأقل في كل مرة.

ويحتل فريق المدرب يورغن كلوب المركز الثامن، ويواجه احتمال غيابه عن البطولات الأوروبية الموسم المقبل، كما أنه ليس الفريق القوي الذي كان عليه سابقًا، لكنه لا يزال أكثر من قادر على إيقاف مسيرة آرسنال نحو اللقب.