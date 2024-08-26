يحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على هيلاس فيرونا مساء اليوم الاثنين في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس فوزًا عريضًا على حساب كومو بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من عمر الكالتشيو.

ويلعب أيضًا فريق كومو أمام مضيفه كالياري ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة للدوري الإسباني مساء اليوم الاثنين بمواجهة فياريال أمام ضيفه سيلتا فيغو.

وتنطلق صافرة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الساعة 9:45 مساء اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بصوت المعلق محمد الشامسي كما تذاع عبر قناة STC السعودية.