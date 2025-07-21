بعد انسحاب الهلال.. هل تأهل القادسية مباشرة إلى نهائي السوبر السعودي؟

كشفت تقارير صحفية حقيقة تأهل القادسية السعودي لنهائي بطولة كأس السوبر السعودي مباشرة بعد الإعلان رسميًّا عن اعتذار الهلال عن المشاركة في البطولة المقرر إقامتها في هونغ كونغ في شهر أغسطس المقبل.

وانطلقت بطولة السوبر عام 2013 بنظام المباراة الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، واستمرت بهذا الشكل حتى نسخة 2022، التي شهدت توسّعها وزيادة عدد المشاركين فيها إلى 4.

أخبار ذات علاقة حسم مصير مشاركة الهلال في السوبر السعودي بالصف الثاني

ويُشارك في النسخة الجديدة، طبقًا للائحة، بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقرر الهلال الانسحاب رسميا من بطولة كأس السوبر السعودي، من أجل منح لاعبيه فترة راحة أكبر، بعد مشاركتهم في كأس العالم للأندية 2025.

أخبار ذات علاقة الهلال يتخذ قرارا نهائيا حول المشاركة في السوبر السعودي

وانتشرت أنباء عن استبدال الهلال بالأهلي للمشاركة في البطولة، فيما أشارت تقارير أخرى أن القادسية سيتأهل بشكل مباشر إلى نهائي كأس السوبر، ولن يتم استبدال "الزعيم" بحسب اللوائح.

ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف نهائي كأس السوبر يومي الـ19 والـ20 من أغسطس المقبل، حيث ستكون المباراة الأولى بين الاتحاد والنصر، والثانية بين الهلال، قبل اعتذاره، والقادسية، وتقام المباراة النهائية يوم الـ23 من أغسطس.

أخبار ذات علاقة لوران بلان يخشى طول فترة الإجازة قبل قيادة الاتحاد في كأس السوبر السعودي

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلًا عن مصادرها، فإن "اتحاد الكرة بصدد مخاطبة الأهلي ليكون بديلًا عن الهلال في البطولة، ولكن بعد أن يبدي استعداده التام للمشاركة، حيث سيُصدر فيما بعد قراراً رسمياً بذلك".

وأوضحت أن "اتحاد الكرة رفض منح القادسية ميزة التأهل المباشر إلى النهائي بسبب غياب الطرف الثاني، الهلال، واعتباره منسحباً كما تنص عليه المادة الثامنة".

ووفقاً للائحة التنظيمية للسوبر السعودي، فإن المادة الثامنة تنص على أن انسحاب أي نادٍ بعد صدور الجدول الرسمي للبطولة يُعد مخالفة تستوجب إحالة الملف إلى لجنة الانضباط والأخلاق للنظر فيه، واتخاذ القرارات اللازمة وفق لائحة الانضباط، مع إلزام النادي المنسحب بتحمّل التعويضات عن الأضرار والخسائر التي يتسبب فيها، على أن يحدد الاتحاد قيمة تلك التعويضات، فضلاً عن الغرامة المالية التي تصل إلى نصف مليون ريال.

ويخوض القادسية حاليًّا معسكرًا في هولندا خلال الفترة الحالية، سيتجه بعده إلى إسبانيا ثم إنجلترا، قبل العودة للسعودية، ثم السفر للصين لخوض السوبر.