خالد العيسى يحتفظ برئاسة الأهلي السعودي
رئيس النادي الأهلي السعودي خالد العيسىالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 4:53 م

احتفظ الدكتور خالد العيسى برئاسة النادي الأهلي السعودي رسمياً، بعد إعلان القائمة النهائية قبل ساعات من إجراء الانتخابات غداً الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة إكس القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات، وضمت خالد العيسى رئيساً، وعبد الإله الحروره نائباً، وخالد بن يوسف الهندي وصلاح بارباع ومحمد المقاطي وعبد الإله مايت ورامي اللنجاوي في العضوية.

وسيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي في الخامسة عصر غدٍ الأربعاء.

 وكان العيسى قد تم استبعاده من الانتخابات في بداية فحص الأوراق قبل أن يتقدم بطعن ويحسم ترشحه رسمياً، بخلاف تقديمه طعنًا آخر ضد صحة أوراق منافسيه تم النظر به وقبوله، وعلى إثره استُبعد المرشحان المنافسان، وهما أحمد جنه وأحمد الحصيني.

 وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي في عهد الرئيس الحالي خالد العيسى، ويستعد الفريق لخوض منافسات كأس السوبر السعودي المقرر في هونغ كونغ يوم 19 أغسطس الجاري.

ويلعب الأهلي ضد القادسية يوم 20 من الشهر الحالي في نصف نهائي كأس السوبر.

