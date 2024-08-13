تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة قوية قبل لقاء أتالانتا الإيطالي في بطولة كأس السوبر الأوروبي، الذي يقام غدًا الأربعاء في العاصمة البولندية وارسو.

وخاض ريال مدريد مرانه الأخير مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة السوبر الأوروبي ضد أتالانتا.

وشهد المران سقوط اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينغا نجم خط الوسط، متأثرًا بإصابة قوية قبل لقاء السوبر الأوروبي.

وغادر اللاعب الفرنسي المران بسبب الإصابة؛ ما يثير الشكوك بشأن إمكانية لحاقه بمباراة أتالانتا.

وجاء سقوط كامافينغا بعد تدخل قوي من جانب مواطنه أوريلين تشواميني في التدريبات.

وظهرت علامات الحزن والصدمة على الكرواتي لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد، بعد إصابة اللاعب الفرنسي.

وخاض كامافينغا في الموسم الماضي 46 مباراة مع ريال مدريد، وقدم 4 تمريرات حاسمة، من دون أن يسجل أي هدف.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك لتدعيم هجومه في الموسم المقبل.

ورحل عن صفوف حامل لقب دوري أبطال أوروبا القائد ناتشو فرنانديز إلى القادسية السعودي، بعد نهاية عقده، بخلاف اعتزال لاعب الوسط الألماني توني كروس، ورحيل خوسيلو إلى الغرافة القطري.