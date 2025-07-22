الهلال السعودي يصدم القادسية في صفقة مصعب الجوير

وضع نادي الهلال السعودي شرطاً صادماً لبيع لاعبه مصعب الجوير إلى صفوف القادسية السعودي في الموسم الجديد.

ولعب الجوير، على سبيل الإعارة، مع نادي الشباب في الموسم الماضي قبل العودة إلى الهلال والمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة.

ويبلغ مصعب الجوير من العمر 22 عاماً، ويرتبط بعقد مع الهلال، خلال شهر يونيو المقبل، ولم يجدد عقده حتى الآن مع الفريق الأزرق.

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وتقدم نادي القادسية بعرض رسمي لشراء عقد مصعب الجوير مقابل 9 ملايين ريال سعودي بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وطلب الهلال مبلغاً ضخماً لبيع عقد لاعبه بعد أن اشترط الحصول على 50 مليون ريال سعودي للاستغناء عن الجوير.

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ولا تزال المفاوضات دائرة بين الناديين في ظل رغبة القادسية في اقتناص خدمات لاعب الوسط الدولي الذي خاض 19 مباراة مع المنتخب السعودي.

وكان القادسية قد أتم اتفاقه مع ياسر الشهراني نجم الهلال لضمه في الموسم الجديد عقب نهاية عقده مع الفريق الأزرق.

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وتعاقد القادسية مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها انضمام النجم الإيطالي ماتيو ريتيغي هداف الدوري الإيطالي ومهاجم أتالانتا.