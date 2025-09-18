"لا أعرف أيهما الأجمل".. تعليق مثير من فليك بعد ثنائية راشفورد ضد نيوكاسل

أدلى الألماني هانزي فليك مدرب نادي برشلونة بتصريح مثير حول الظهور المتوهج للاعبه ماركوس راشفورد في أول مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل أمس الخميس.

وخطف النجم الإنجليزي، الذي يلعب لبرشلونة معارا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري، الأضواء على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل عندما سجل هدفين رائعين قاد بهما الفريق لحصد أول 3 نقاط في مشواره الأوروبي.

وسجل راشفورد الهدف الأول من ضربة رأسية رائعة من مسافة بعيدة بعد أن تلقى تمريرة من كوندي ليوجه الكرة إلى الزاوية البعيدة لمرمى نيوكاسل، وذلك في الدقيقة 13 من الشوط الثاني.

واستأثر ماركوس راشفورد (27 عامًا) بإعجاب مدربه هانزي فليك، الذي أعرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن سعادته بأداء مهاجمه، بعد أن كان منحه الثقة ليكون المهاجم الأول في غياب لامين يامال.

وفي سؤال طرح عليه حول الأفضل بين هدفي راشفورد، أجاب فليك بطريقة طريفة وذكية قائلا: "لا أعرف أي هدف من ثنائية راشفورد أفضل من الآخر؛ علي أولا أن أشاهدهما مرة أخرى، لقد كانت ضربة الرأس رائعة، وكذلك الهدف الثاني"

وتابع المدرب الألماني: "المهم هو أن يستعيد ثقته بنفسه، نحن نساعده على ذلك، في الواقع، هدفا اللاعب الإنجليزي يستحقان المشاهدة ويثيران الإعجاب".

وخاض راشفورد 4 مباريات في الدوري الإسباني لم يسجل في أي منها أهدافا بينما صنع هدفا في فوز فريقه العريض على فالنسيا يوم الأحد (6 ـ 0).

وانتقل المهاجم المولود في أكتوبر 1997 إلى برشلونة قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء.

وغادر الدولي الإنجليزي ملعب أولد ترافورد في يناير 2025 عندما أعير إلى أستون فيلا حتى يونيو من العام الجاري.