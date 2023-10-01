بعد غيابه للمباراة الثالثة على التوالي.. ميسي يثير قلق جماهير إنتر ميامي
أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي قلق جماهير فريقه إنتر ميامي، بعد غيابه أمام نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ما تعد ثالث مباراة يغيب عنها بسبب الإصابة.
وكان ميسي طالب بالتغيير خلال مباراة تورونتو يوم الـ20 من سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يلعب ديربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي الأحد الـ24 من سبتمبر.
وفقده الفريق أيضًا في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الذي خسره إنتر ميامي يوم الأربعاء الماضي أمام هيوستن دينامو 1-2.
وحالت الآلام العضلية التي يعاني منها ميسي دون أن يشارك في مواجهة نيويورك سيتي السبت، التي انتهت بالتعادل 1-1.
وبسؤال مدرب هيرونز جيراردو مارتينو "تاتا" متى سنراه بعد ذلك في الدوري الأمريكي؟ قال: " لم نخاطر معه في نهائي الكأس، لذلك هناك حاجة أقل للقيام بذلك الآن. قد يكون جاهزًا للعب ضد شيكاغو، وقد يكون على مقاعد البدلاء".
وأضاف: "إذا اعتقدنا أنه لا يزال هناك خطر ويجب استبعاده، فسيتم استبعاده. سيكون الأمر نفسه أمام إف سي سينسيناتي (يوم السبت الـ7 من أكتوبر). لقد عاد إلى التدريبات بعيدًا عن بقية المجموعة، لكنه يشعر بالتحسن".
واستمر غياب الإسباني جوردي ألبا الذي يعاني من إصابة عضلية تعرَّض لها في مباراة تورونتو أيضًا.
وبتعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي تعقَّد وضع الفريق في الصراع على التأهل للأدوار الإقصائية، إذ يحتل المركز الـ13 في القسم الشرقي بـ33 نقطة بعد خوضه 30 مباراة ليبتعد بـ4 نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز التي تؤهل للمراحل الإقصائية، الذي خاض 31 مباراة.