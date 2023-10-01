بعد غيابه للمباراة الثالثة على التوالي.. ميسي يثير قلق جماهير إنتر ميامي

وكان ميسي طالب بالتغيير خلال مباراة تورونتو يوم الـ20 من سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يلعب ديربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي الأحد الـ24 من سبتمبر.

وفقده الفريق أيضًا في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الذي خسره إنتر ميامي يوم الأربعاء الماضي أمام هيوستن دينامو 1-2.

وحالت الآلام العضلية التي يعاني منها ميسي دون أن يشارك في مواجهة نيويورك سيتي السبت، التي انتهت بالتعادل 1-1.

وبسؤال مدرب هيرونز جيراردو مارتينو "تاتا" متى سنراه بعد ذلك في الدوري الأمريكي؟ قال: " لم نخاطر معه في نهائي الكأس، لذلك هناك حاجة أقل للقيام بذلك الآن. قد يكون جاهزًا للعب ضد شيكاغو، وقد يكون على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "إذا اعتقدنا أنه لا يزال هناك خطر ويجب استبعاده، فسيتم استبعاده. سيكون الأمر نفسه أمام إف سي سينسيناتي (يوم السبت الـ7 من أكتوبر). لقد عاد إلى التدريبات بعيدًا عن بقية المجموعة، لكنه يشعر بالتحسن".