3 عروض تحاصر إبراهيم عادل نجم منتخب مصر

تلقى إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، 3 عروض للرحيل عن ناديه قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في أوروبا.

وكشفت قناة "أون تايم سبورتس 2" عن حصول إبراهيم عادل على عروض رسمية من أندية إيبسويتش تاون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي وجلاسغو رينجرز الإسكتلندي للفوز بخدمات اللاعب.

وأشارت إلى أن اللاعب يملك عرضًا من أحد أندية الدوري الإسباني منذ فترة، ولكن إدارة بيراميدز لم تحسم قرارها النهائي تجاه مستقبل اللاعب وإن كانت النية تتجه للموافقة على رحيله.

وتألق إبراهيم عادل بشكل لافت للأنظار مع منتخب مصر بدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، وحقق خلالها الفراعنة المركز الرابع للمرة الثالثة في تاريخ الكرة المصرية بعد دورتي 1928 و1964.

ونجح إبراهيم عادل في تسجيل 3 أهداف من بينها ثنائية في مرمى المنتخب الإسباني الحاصل على ذهبية كرة القدم في باريس 2024.

وتعاقد نادي بيراميدز مع إبراهيم عادل صاحب الـ 23 عامًا خلال عام 2018 قادمًا من المريخ البورسعيدي.

وتألق اللاعب مع منتخب مصر تحت 23 عامًا، وحصل على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب خلال العام الماضي.