ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024.. لاوتارو مارتينيز يعتلي الصدارة

وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل 40 هدفًا خلال 18 مباراة بينما شهدت هدفًا وحيدًا من نيران صديقة سجله كاسي بالمر لاعب جامايكا لصالح الإكوادور.

ولم يسجل الأسطورة ليونيل ميسي حتى الآن أي أهداف في النسخة الحالية بعدما شارك في أول جولتين ضد كندا وتشيلي ثم جلس بديلًا أمام بيرو للإصابة.

ويحظى مارتينيز بمنافسة قوية على صدارة ترتيب الهدافين من جانب فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني بجانب داروين نونيز نجم منتخب أوروغواي وليفربول الإنجليزي.