ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024.. لاوتارو مارتينيز يعتلي الصدارة
حسم منتخب الأرجنتين فوزه على بيرو بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.
ونجح النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في استكمال تألقه بالبطولة والتسجيل للمباراة الثالثة على التوالي.
ووضع مارتينيز ثنائية لراقصي التانغو ليضمن الفوز الثالث بمرحلة المجموعات ويعزز الصدارة بالعلامة الكاملة.
واعتلى نجم إنتر ميلان الإيطالي صدارة ترتيب هدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف متفوقًا على جميع منافسيه.
وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل 40 هدفًا خلال 18 مباراة بينما شهدت هدفًا وحيدًا من نيران صديقة سجله كاسي بالمر لاعب جامايكا لصالح الإكوادور.
ولم يسجل الأسطورة ليونيل ميسي حتى الآن أي أهداف في النسخة الحالية بعدما شارك في أول جولتين ضد كندا وتشيلي ثم جلس بديلًا أمام بيرو للإصابة.
ويحظى مارتينيز بمنافسة قوية على صدارة ترتيب الهدافين من جانب فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني بجانب داروين نونيز نجم منتخب أوروغواي وليفربول الإنجليزي.
وفيما يلي ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024:
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز "4 أهداف"
البرازيلي فينيسيوس جونيور "هدفان"
الأوروغوياني داروين نونيز "هدفان"
الأوروغوياني ماكسيميليانو أراوخو "هدفان"
الأمريكي فلورين بالوجن "هدفان"