تأكيد نتيجة اختبار المنشطات الإيجابية لبوغبا

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن هرمون التستوستيرون يمكن أن يزيد من قوة العضلات ويوجد في العديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية في الصيدليات.

وتبحث الاختبارات التي تُجرى على اللاعبين عن أشكال اصطناعية من هرمون التستوستيرون.

ومن المقرر الآن أن يتم استجواب بوغبا من محكمة مكافحة المنشطات.

وإذا ثبتت إدانة بوغبا فإنه سيواجه عقوبة الإيقاف لمدة عامين كما قالت "ذا صن"، ولكن إذا تبين أنه مذنب بتعاطي المنشطات عمدًا، فقد تتضاعف المدة إلى أربع سنوات.

وأمام بوغبا أسبوع لإعداد دفاعه، ومن المتوقع أن يواجه المحكمة في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع.