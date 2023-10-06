تأكيد نتيجة اختبار المنشطات الإيجابية لبوغبا
يواجه بول بوغبا عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات بعد التأكد من نتيجة اختبار هرمون التستوستيرون.
وتم إيقاف اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 30 عاما مؤقتا بعد سقوطه في اختبار للمنشطات الشهر الماضي.
وبحسب صحيفة "ذا صن" فقد أثبتت العينة الاحتياطية لبوغبا إيجابية الفحص.
وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "لقد جاءت نتيجة فحص بول بوغبا لتعاطي المنشطات في العينة الاحتياطية اليوم".
وأضاف: "سيقرر يوفنتوس الآن كيفية المضي قدمًا في عقده، حيث يواجه بوغبا خطر الإيقاف طويل الأمد".
وتم العثور على آثار هرمون التستوستيرون لأول مرة لدى بوغبا بعد فوز يوفنتوس على أودينيزي.
وتم إيقاف بوغبا تلقائيًا مؤقتًا من إدارة مكافحة المنشطات الإيطالية.
وتم منح بوغبا ثلاثة أيام لتقديم عينة "ب" ثانية للتحليل المضاد.
لكن تبين أن العينة الثانية جاءت إيجابية.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن هرمون التستوستيرون يمكن أن يزيد من قوة العضلات ويوجد في العديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية في الصيدليات.
وتبحث الاختبارات التي تُجرى على اللاعبين عن أشكال اصطناعية من هرمون التستوستيرون.
ومن المقرر الآن أن يتم استجواب بوغبا من محكمة مكافحة المنشطات.
وإذا ثبتت إدانة بوغبا فإنه سيواجه عقوبة الإيقاف لمدة عامين كما قالت "ذا صن"، ولكن إذا تبين أنه مذنب بتعاطي المنشطات عمدًا، فقد تتضاعف المدة إلى أربع سنوات.
وأمام بوغبا أسبوع لإعداد دفاعه، ومن المتوقع أن يواجه المحكمة في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع.