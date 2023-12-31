بعد الخسارة أمام فولهام.. مدرب آرسنال يتأسف عن "أسوأ مباراة في الموسم"
قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال إن فريقه لا يمكنه تكرار الأداء المتواضع الذي ظهر به في الخسارة 2-1 أمام فولهام، اليوم الأحد، إذا أراد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووصف أرتيتا اللقاء بأنه "الأسوأ" لفريقه في الموسم بعدما أهدر آرسنال تقدمه مبكرا ليخسر المباراة الثانية على التوالي وينهي العام في المركز الرابع بعدما كان متصدرا في عيد الميلاد.
وقال مدرب الغانرز للصحفيين: "إنه يوم مؤلم وحزين، هذا الملخص من وجهة نظري... ببساطة لم نكن بالمستوى المطلوب".
وأضاف: "لم نتمكن من السيطرة على اللعب المباشر. كان من السهل (على فولهام) الفوز بالكرة الأولى والثانية والحصول على فرصة للركض واستقبلت شباكنا" هدفين بهذه الطريقة.
وتابع: "لا يمكن أن يتكرر ما حدث اليوم. فإذا فعلت ذلك، فلن نحظى مطلقا بفرصة الوصول حيثما نريد".
وحقق آرسنال 40 نقطة بعد 20 مباراة بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول المتصدر الذي يواجه نيوكاسل يونايتد غدا الإثنين.
وقال أرتيتا: "كان من الممكن أن تكون طريقة جيدة لإنهاء العام في صدارة الدوري، لكن هذه أمور هامشية".
وأضاف المدرب الإسباني أن على فريقه التركيز على رفع المستوى قائلا: "نريد الفوز بالمباريات، لدينا فرصة أن نكون الأفضل في الدوري بهؤلاء اللاعبين. لذا، هم جيدون جدا وسنواصل العمل معهم".
ويعود آرسنال لمنافسات الدوري من جديد بمواجهة كريستال بالاس في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.