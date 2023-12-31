بعد الخسارة أمام فولهام.. مدرب آرسنال يتأسف عن "أسوأ مباراة في الموسم"

ووصف أرتيتا اللقاء بأنه "الأسوأ" لفريقه في الموسم بعدما أهدر آرسنال تقدمه مبكرا ليخسر المباراة الثانية على التوالي وينهي العام في المركز الرابع بعدما كان متصدرا في عيد الميلاد.

وقال مدرب الغانرز للصحفيين: "إنه يوم مؤلم وحزين، هذا الملخص من وجهة نظري... ببساطة لم نكن بالمستوى المطلوب".

وأضاف: "لم نتمكن من السيطرة على اللعب المباشر. كان من السهل (على فولهام) الفوز بالكرة الأولى والثانية والحصول على فرصة للركض واستقبلت شباكنا" هدفين بهذه الطريقة.

وتابع: "لا يمكن أن يتكرر ما حدث اليوم. فإذا فعلت ذلك، فلن نحظى مطلقا بفرصة الوصول حيثما نريد".