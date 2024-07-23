شدَّت بعثة نادي الرجاء البيضاوي بطل الثنائية، الدوري والكأس في المغرب لموسم 2023 ـ 2024 الرحالَ إلى العاصمة تونس، حيث يقيم الفريق معسكره الإعدادي الأول تحضيرًا للموسم الجديد الذي سيشهد عودة الفريق إلى المشاركة في دوري أبطال أفريقيا فضلًا عن الدفاع عن لقبيه المحليين.

ويعيش الرجاء المغربي، رغم النتائج الرياضية الباهرة في الموسم الماضي، على وقع أزمة إدارية، وذلك في أعقاب اعتقال رئيسه محمد بودريقة في مطار هامبورغ الأسبوع الماضي.

ويحل فريق الرجاء في تونس لخوض معسكر تدريبي يبدأ اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الـ4 من أغسطس المقبل ضمن استعداداته لموسم 2024-2025.

ويواجه الرجاء وديًّا الترجي التونسي بطل تونس ووصيف بطل أفريقيا، وذلك يوم السبت الـ3 من أغسطس في العاصمة تونس فيما لم يتم بعد تحديد الملعب الذي سيحتضن المباراة.

وبعد العودة إلى المغرب، برمج الفريق مباراة ودية ثانية، وذلك يوم الـ10 من أغسطس أمام نادي العين الإماراتي.

وكان الرجاء المغربي انفصل عن مدربه الألماني جوزيف زينباور؛ بسبب أزمة اعتقال رئيسه محمد بودريقة، فيما سيقود مساعده، واللاعب السابق للفريق هشام أبوشروان، الفريق خلال مرحلة التحضيرات بشكل مؤقت في انتظار التعاقد مع مدرب جديد.

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وتعاقد الرجاء مع المدافع التونسي هاني عمامو، قادمًا من الترجي في صفقة انتقال حر، فيما لا يزال مصير هدافه الجزائري يسري بوزوق غامضًا في ظل عدم اتفاقه مع مجلس الإدارة الحالي (المؤقت) على الاستمرار في صفوف النادي.

ويبدأ الرجاء المغربي موسمه بالمشاركة في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، وذلك بملاقاة نادي حرس النيجر حيث يقام الذهاب والإياب في المغرب يومي الـ17 ثم الـ24 من أغسطس 2024.