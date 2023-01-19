القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

وتنقل المباراة على قناتي beIN Sports HD 2، وbeIN Sports HD بتعليق حسن العيدروس، وMBC بتعليق فهد العتيبي، وتنقل أيضا على beIN Sports HD 1 English ، وmbc مصر.

وسيتم نقل المباراة على شاشات الطرقات و"بوليفارد سكوير" بالرياض، كما سيتم نقل المباراة في "تايم سكوير نيويورك"، ولندن والقاهرة والكويت.