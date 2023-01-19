القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان
يستعد نجوم الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم الخميس على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
ويشارك في المباراة قائمة من نجوم الهلال والنصر أمام لاعبي باريس سان جيرمان الذين وصلوا صباح اليوم الخميس.
وتنقل المباراة على قناتي beIN Sports HD 2، وbeIN Sports HD بتعليق حسن العيدروس، وMBC بتعليق فهد العتيبي، وتنقل أيضا على beIN Sports HD 1 English ، وmbc مصر.
وسيتم نقل المباراة على شاشات الطرقات و"بوليفارد سكوير" بالرياض، كما سيتم نقل المباراة في "تايم سكوير نيويورك"، ولندن والقاهرة والكويت.
وستكون الجماهير على موعد مع مواجهة جديدة بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعد سنوات من الصراع الشرس في أوروبا.
وسيكون رونالدو قائدا لنجوم الهلال والنصر، علما أن هذه أول مشاركة ستكون له منذ انضمامه للنصر الشهر الماضي.
ووفقا لشبكة "RMC" الفرنسية فإن كريستوف غالتيه سيبدأ المباراة بعدد كبير من نجوم باريس سان جيرمان، ورجحت أن يكون تشكيل الفريق الفرنسي على النحو الآتي:
حراسة المرمى: كيلور نافاس.
الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، سيرجيو راموس، وخوان بيرنات.
الوسط: ريناتو سانشيز، كارلوس سولير، وفابيان رويز.
الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، ونيمار جونيور.