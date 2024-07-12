logo
رياضة

مانشستر يونايتد يمدد عقد مدافعه المخضرم

مانشستر يونايتد يمدد عقد مدافعه المخضرم
جوني إيفانز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 3:56 م

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تمديد عقد المدافع المخضرم جوني إيفانز لمدة عام واحد بعد موسم قوي للاعب (36 عاما).

وعاد إيفانز، وهو من أيرلندا الشمالية وخريج أكاديمية يونايتد، إلى أولد ترافورد العام الماضي بعد ثمانية مواسم قضاها مع وست بروميتش ألبيون وليستر سيتي.

وشارك في 30 مباراة في المسابقات جميعها بما في ذلك الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي.

 

 

وقال إيفانز في بيان: "أفخر دائما بتمثيل هذا النادي العظيم والاستمتاع بمساندة جماهيره الرائعة".

وأضاف: "العودة إلى النادي الموسم الماضي كان شرفا لي. قاتلت سويا مع زملاء رائعين ومدرب كبير".

واختتم: "الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي كان تجربة لا تُنسى، أثق أن بوسعنا المنافسة على المزيد من الألقاب الموسم المقبل".

 

مانشستر يونايتد

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC