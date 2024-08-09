يستعد ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لمواجهة أتلانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي.

وستكون المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من شهر أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويلعب الفريقان على ملعب وارسو الوطني في بولندا حيث يسعى ريال مدريد لحصد اللقب السادس من كأس السوبر.

على الجانب الآخر يسعى أتلانتا إلى كتابة التاريخ بتحقيقه الكأس الأولى في تاريخه بعدما حصل الفريق الإيطالي على الدوري الأوروبي.

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معلق مباراة ريال مدريد وأتلانتا

كشفت شبكة "بي إن سبورتس" أن المعلق التونسي عصام الشوالي، سيكون معلقًا على مباراة ريال مدريد وأتلانتا.

ويعلب ريال مدريد مباراة السوبر، بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، فيما يلعب أتلانتا بصفته بطلا للدوري الأوروبي.