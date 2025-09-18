تفوق على الجميع حتى ريال مدريد.. بايرن يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

كتب – نور الدين ميفراني

اقتنص بايرن ميونخ فوزا مثيرا على تشيلسي بنتيجة "3-1" في مباراته الافتتاحية بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء، ليحقق رقما تاريخيا جديدا.

الهدف الأول لصالح البايرن جاء عن طريق تريفوه تشالوباه في الدقيقة 20، ثم عزز التقدم هاري كين بهدفين في الدقيقة 27 و63، بينما هدف تشيلسي الوحيد أحرزه بالمر في الدقيقة 29.

وحقق الفريق البافاري الفوز في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ22 على التوالي، في إنجاز تاريخي لم يحققه أي فريق حتى ملك المسابقة، ريال مدريد.

ومنذ هزيمته في الجولة الأولى من دوري المجموعات في سبتمبر عام 2003 أمام ديبورتيفو لاكورنيا 3-2، لم يتعادل أو يخسر بايرن ميونخ في الجولة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا طيلة 22 موسما.

وحقق الفريق الألماني 18 فوزا بشباك نظيفة في 22 مباراة افتتاحية.

وواصل الفريق الألماني أيضا نتائجه الجيدة على أرضه بدوري أبطال أوروبا في دوري المجموعات ومرحلة الدوري؛ إذ لم يهزم في آخر 35 مباراة على ملعبه، وقد حقق خلالها 33 فوزا وتعادلين، وكانت آخر هزيمة بميدانه أمام مانشستر سيتي في 3-2 في ديسمبر 2013.

كما حقق الفريق البافاري الفوز التاسع من أصل آخر 11 مباراة على ملعبه أمام أندية إنجليزية وتعادل مرة وخسر مرة.