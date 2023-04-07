رد فعل باريس سان جيرمان بعد بيان مبابي
قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بحذف الفيديو الترويجي لبيع تذاكره الموسمية، الذي ظهر فيه كيليان مبابي مهاجم الفريق، بعد أن وجه نقدًا لاذعًا لإدارة ناديه.
وانتقد المهاجم كيليان مبابي ناديه باريس سان جيرمان بعد أن استخدمه في مقطع فيديو للترويج لمبيعات التذاكر الموسمية، دون إبلاغه بكيفية استغلال مقابلة أجريت معه.
وقال مبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد شاركت للتو في حملة للتذاكر الموسمية للنادي لموسم 2023-2024، ولم يتم إبلاغي في أي لحظة بمحتوى المقابلة... بدا الأمر وكأنه مقابلة عادية في يوم تسويقي للنادي".
وأضاف: "لا أتفق مع الفيديو الذي نُشر، وهذا هو السبب في أنني أقاتل من أجل حقوق الصورة الفردية، وباريس سان جيرمان نادٍ عظيم وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان-جيرمان".
وبعد انتقادات مبابي العنيفة، قام نادي باريس سان جيرمان بإزالة الفيديو من موقع (YouTube) وكافة منصات النادي على الشبكات ومواقع التواصل.
ونشر راديو ماركا تقريرًا قال فيه إن إدارة باريس سان جيرمان حذفت الفيديو الترويجي بعد اتصالات مع مبابي.
كما تعهدت الإدارة خلال اتصالها مع مبابي بمعاقبة الموظف المسؤول عن الأمر، حيث تم نشر الفيديو بدون موافقة المسؤولين في الإدارة.
يذكر أن الفيديو الذي نشره النادي الفرنسي، أمس الأربعاء، يحتوي على مقتطفات من مقابلة مع مبابي تحدث فيها عن النادي وجماهيره، ويرتبط بقسم التذاكر على موقع النادي.
وفي العام الماضي، ذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أن مبابي رفض المشاركة في صورة الفريق وأنشطة رعاية مع منتخب فرنسا.
وفي ذلك الوقت، قال المهاجم الدولي إن خلافه بشأن حقوق الصورة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان "خطوة جماعية" لمساعدة زملائه في الفريق، حيث قال الاتحاد إنه سيراجع اتفاقه بشأن حقوق صورة اللاعبين.