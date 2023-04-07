رد فعل باريس سان جيرمان بعد بيان مبابي

وانتقد المهاجم كيليان مبابي ناديه باريس سان جيرمان بعد أن استخدمه في مقطع فيديو للترويج لمبيعات التذاكر الموسمية، دون إبلاغه بكيفية استغلال مقابلة أجريت معه.

وقال مبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد شاركت للتو في حملة للتذاكر الموسمية للنادي لموسم 2023-2024، ولم يتم إبلاغي في أي لحظة بمحتوى المقابلة... بدا الأمر وكأنه مقابلة عادية في يوم تسويقي للنادي".

وأضاف: "لا أتفق مع الفيديو الذي نُشر، وهذا هو السبب في أنني أقاتل من أجل حقوق الصورة الفردية، وباريس سان جيرمان نادٍ عظيم وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان-جيرمان".