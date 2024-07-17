كشفت تقارير صحفية، أن نواف العقيدي حارس نادي النصر، سيعود إلى حماية عرين المنتخب السعودي، في الفترة المقبلة، بعد ابتعاده بسبب خلاف مع روبرتو مانشيني مدرب المنتخب.

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أدانت نواف العقيدي، بعد اتهام الإيطالي روبرتو مانشيني له بالتهرُّب من الاستدعاء الدولي، مع الثنائي سلطان الغنام وسلمان الفرج، قبل انطلاق كأس آسيا الماضية.

ولكن نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن الحارس البالغ من العمر 24 عامًا، سيكون على رأس قائمة المنتخب السعودي الأولية التي ستواجه الصين في افتتاح التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقالت الصحيفة إن القائمة الأولية ستضم 35 لاعبًا كحد أدنى من بينهم سلطان الغنام، ونواف العقيدي، مؤكدة رفع العقوبات الانضباطية من عليهما.

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يذكر أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، قررت في وقت سابق إيقاف نواف العقيدي، خمسة أشهر، إضافةً إلى تغريمه 300 ألف ريال، في حين اكتفت بالغرامة فقط على سلطان الغنام، وسلمان الفرج، لاعب الوسط، بواقع 200 ألف للأول، ونصفها للثاني.

ويفتتح المنتخب السعودي مبارياته أمام إندونيسيا في 5 سبتمبر المقبل على أن يواجه الصين بمدينة داليان في 10 من الشهر ذاته، في ثاني مباريات التصفيات.

ويتواجد "الأخضر" في المجموعة الثالثة إلى جانب اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.