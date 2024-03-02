NBA.. أنتيتوكومبو يقود ميلووكي باكس للفوز على شيكاغو بولز

سجل يانيس أنتيتوكومبو 46 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة، ليقود فريقه ميلووكي باكس للفوز 113/97 على مضيفه شيكاغو بولز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل أنتيتوكومبو في 16 من 22 محاولة، ليصل إلى 40 نقطة للمرة الثامنة الموسم الحالي، وأضاف زميله باتريك بيفرلي 14 نقطة جميعها في الربع الأخير.

وهذا الفوز الخامس على التوالي لميلووكي باكس.

وسجل كوبي وايت أكبر حصيلة من النقاط لشيكاغو بولز وهي 22 نقطة، وأضاف زميله نيكولا فوتشيفيتش 17 نقطة، وسيطر على تسع كرات مرتدة قبل أن يرتكب مخالفة ويطرد على أثرها.

وخسر واشنطن ويزاردز للمرة 14 على التوالي، بخسارته 140/115 أمام مضيفه لوس أنجليس كليبرز