NBA.. أنتيتوكومبو يقود ميلووكي باكس للفوز على شيكاغو بولز
سجل يانيس أنتيتوكومبو 46 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة، ليقود فريقه ميلووكي باكس للفوز 113/97 على مضيفه شيكاغو بولز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل أنتيتوكومبو في 16 من 22 محاولة، ليصل إلى 40 نقطة للمرة الثامنة الموسم الحالي، وأضاف زميله باتريك بيفرلي 14 نقطة جميعها في الربع الأخير.
وهذا الفوز الخامس على التوالي لميلووكي باكس.
وسجل كوبي وايت أكبر حصيلة من النقاط لشيكاغو بولز وهي 22 نقطة، وأضاف زميله نيكولا فوتشيفيتش 17 نقطة، وسيطر على تسع كرات مرتدة قبل أن يرتكب مخالفة ويطرد على أثرها.
وخسر واشنطن ويزاردز للمرة 14 على التوالي، بخسارته 140/115 أمام مضيفه لوس أنجليس كليبرز
وسجل جيمس هاردن 28 نقطة للوس أنجليس كليبرز، بينها 21 نقطة في الربع الثاني، واحتفل زميله بول جورج بعودته للملاعب بإضافة 22 نقطة لرصيد الفريق الفائز الذي خسر في مباراتيه السابقتين.
وغاب جورج عن مباراتي فريقه السابقتين؛ بسبب إصابة في الركبة.
وشهدت المباراة إصابة راسل وستبروك لاعب لوس أنجليس كليبرز بكسر في اليد اليسرى في الربع الثاني.
وسجل كايل كوزما 32 نقطة لواشنطن ويزاردز، وهي الحصيلة الأكبر للفريق المتعثر.
وفي مباريات أخرى، فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 121/114 في ملعبه على تشارلوت هورنتس، وفاز كليفلاند كافاليرز خارج أرضه 110/100 على ديترويت بيستونز، كما فاز غولدن ستيت وريورز 120/105 على تورونتو رابتورز في ملعب الأخير.