لاعبة تنس تطلق مناشدة بعد اختفاء درع بطولة كليفلاند في نيويورك

أطلقت لاعبة التنس الرومانية سورانا كريستيا مناشدة لإعادة درع بطولة كليفلاند التي فازت بها الأسبوع الماضي بعد اكتشاف اختفائه من غرفتها بالفندق في نيويورك.

وشاركت كريستيا (35 عاما) في بطولة كليفلاند استعدادا لأمريكا المفتوحة وفازت على الأمريكية آن لي في النهائي الأسبوع الماضي.

وخسرت اللاعبة الرومانية في الدور الثاني من أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، أمام كارولينا موخوفا، يوم الخميس.

وزادت خيبة أملها باختفاء درع بطولة كليفلاند، وهي أول لقب فردي تحرزه على الملاعب الصلبة منذ 2008، من غرفتها في فندق فيفتي سونستا.

ولجأت المصنفة 57 عالميا إلى وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لاستعادته.

وكتبت كريستيا: "أيا كان من سرق جائزة كليفلاند من غرفتي رقم 314 في فندق فيفتي سونستا، أرجو إعادته".

وأضافت: "لا قيمة مادية له، بل يحمل قيمة معنوية فحسب! سيكون الأمر موضع تقدير كبير! شكرا لكم".