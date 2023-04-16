ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يهدر نقطتين في سباق الصدارة بالتعادل أمام خيتافي

واصل برشلونة تعثره وتعادل سلبيا مع مضيفه خيتافي يوم الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما ضاعف جيرونا من جراح ضيفه إلتشي وتغلب عليه 2 - صفر.