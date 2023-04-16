ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يهدر نقطتين في سباق الصدارة بالتعادل أمام خيتافي
البارسا يفشل في تحقيق الفوز ويؤجل حسم اللقب
واصل برشلونة تعثره وتعادل سلبيا مع مضيفه خيتافي يوم الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
كما ضاعف جيرونا من جراح ضيفه إلتشي وتغلب عليه 2 - صفر.
برغم التعادل ظل برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة
وفشل النادي الكاتالوني في تحقيق النصر للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله سلبيا مع جيرونا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وخسارته القاسية على ملعبه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.
وأجرى برشلونة تغييرا اضطراريا في أول ربع ساعة بعد إصابة سيرجي روبرتو، حيث غادر الملعب وشارك إيريك غارسيا بدلا منه.
ولكن برغم التعادل ظل برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مقابل 31 نقطة لخيتافي في المركز الخامس عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: