كشف أحمد سالم، المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك، عن آخر تطورات أزمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، بعد حادث السير الذي أسفر عن وفاة أحد الأشخاص في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وكان أحمد فتوح تعرض لحادث سير واصطدم بأحد رجال الشرطة، على طريق الساحل الشمالي، وتم القبض على لاعب الزمالك وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، برفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة، بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية: "التفاصيل ستتضح مع الوقت والتحقيقات تخص النيابة العامة".

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وأضاف: "وفقا لراوية شهود العيان، فإن المرحوم كان يعبر الشارع برعونة، وحاول أحمد فتوح أن يتفاداه، لكن حدث الاصطدام، كما أن اللاعب حاول أن يسعفه. فتوح حتى الآن مصدوم بشكل غير عادي، ويقول إن الحادثة تمر أمام عينيه كل ثانية".

وتابع: "عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق، وصل فور وقوع الحادثة ومعه فريق من المحامين، وصدر القرار بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومعلوماتي أن النيابة أجرت تحليلًا دقيقًا للاعب، وفي انتظار النتيجة النهائية".

وبشأن ما تردد عن إيجابية عينة التحليل الأولى، أوضح سالم: "ليس لدي المعلومة، الأحاديث منتشرة بشكل كبير، لكن التحليل المبدئي دائمًا لا يكون دقيقًا، ولذلك النيابة طلبت التحليل بشكل رسمي وفي انتظار النتيجة".

وأوضح: "المحامي الموجود مع اللاعب مكلف من الزمالك، وكل الاحترام لقرار النيابة، وبالتأكيد المرحوم صاحب أسرة ويعتبر شهيدًا، وهذا ابتلاء لفتوح، هو ليس حادثًا أخلاقيًا؛ لأنه عن غير عمد، وأتمنى من الناس عدم القسوة على اللاعب، وألّا يكون هناك شماتة، هو لاعب ما زال صغيرًا".

وأردف: "عبد الواحد السيد ظل 16 ساعة مرافقًا لفتوح. اللاعب محتجز في قسم العلمين، وكل الاحترام لقرارات النيابة".

وأتم: "بالتأكيد سيكون هناك تواصل من نادي الزمالك مع أسرة الفقيد، لكن الوقت الحالي لا يسمح، ونسعى لأن تكون هناك محاولات ودية للصلح، لكن هذا ليس توقيته؛ لأنهم بالتأكيد في حالة حزن، الأمور ستأخذ وقتاً قبل الحديث عن أي تفاصيل سواء بالصلح أو الدية، خاصة وأن الحادث عن غير عمد".