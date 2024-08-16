الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية

يلعب نادي الاتحاد السعودي ضد القادسية، مساء اليوم الجمعة، في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.

وكان من المفترض أن يلعب الفريقان أمس الخميس، وتم تأجيل اللقاء ليوم واحد، ليقام اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024.

وخاض فريق الاتحاد 4 مباريات ودية سابقة، وخسر الأولى أمام إشبيلية بنتيجة 1-0، والثانية أمام فارنسي بنتيجة 3-1، وخسر الثالثة أمام ريال بيتيس بنتيجة 4-1.

وفاز الاتحاد في مباراة وحيدة على فريق إنتر ميلان بنتيجة 2-0.

على الجانب الآخر يستعد فريق القادسية قبل بداية الدوري الجديد، بعد إبرام صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونجح القادسية منذ بداية الموسم الصيفي في التعاقد مع عدد من أفضل النجوم أبرزهم بيير إيميريك أوباميانغ، ناتشو فيرنانديز، ناهيتان نانديز، جوليان كينونيس.

ويستعد النادي السعودي الآن لضم إزيكويل فيرنانديز البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يلعب لصفوف بوكا جونيورز منذ 2020.

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موعد مباراة الاتحاد والقادسية

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وستُنْقَل المباراة من خلال منصة STC TV