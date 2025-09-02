أولهم محمد صلاح.. إيزاك يرعب 5 نجوم في ليفربول

حسم نادي ليفربول تعاقده مع اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في صفقة مدوية تصدرت المشهد في الدوري الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات.

وتثير صفقة إيزاك مخاوف عدة نجوم داخل أروقة ليفربول خوفاً من فقدان مقاعدهم في تشكيل المدرب الهولندي أرني سلوت.

ويملك إيزاك صاحب الـ 25 عاماً قدرات تهديفية مميزة أظهرها مع نيوكاسل خلال 3 مواسم، وسجل 62 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 109 مباراة.

ويستعرض "إرم نيوز" في السطور القادمة أبرز النجوم المهددين بعد صفقة إيزاك.

محمد صلاح

رغم أن النجم المصري محمد صلاح فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وكان نجم الريدز الأول إلا أن صلاح لم يقدم البداية المأمولة في الموسم الحالي.

وسجل الجناح المخضرم صاحب الـ 33 عاماً خلال 4 مباريات مع ليفربول هدفاً وصنع آخر وهو ما أثار الانتقادات في وجه صلاح.

ورغم أن إيزاك لا يلعب في مركز صلاح، ولكنه قد يهدد النجم المصري بصورة غير مباشرة حال تغيير طريقة اللعب والاعتماد على ثنائي هجومي يضم إيزاك وهوغو إيكتيكي.

ريو نغوموها

لفت اللاعب الواعد ريو نغوموها الأنظار في صفوف ليفربول وسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+10 من عمر لقاء نيوكاسل يونايتد.

ولكن فرصة نغوموها قد تتقلص مع حضور إيزاك وبالتالي قد يدفع اللاعب الواعد ثمن هذه الصفقة خاصة أنه يجيد كجناح أو مهاجم وبالتالي حظوظه تبدو أضعف في المشاركة.

هوغو إيكيتيكي

انضم اللاعب الفرنسي هوغو إيكتيكي إلى ليفربول قادماً من آنتراخت فرانكفورت الألماني في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وسجل إيكتيكي صاحب الـ 23 عاماً 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في 4 مباريات، ولكنه سيخسر مقعده كمهاجم رئيسي للفريق.

وقد يتحول إيكتيكي إلى مركز الجناح الأيسر لضمان مقعد له في تشكيل سلوت، ولكنه سيتأثر بالابتعاد عن مركزه المفضل كمهاجم صريح.

كودي جاكبو

سيكون على الأرجح اللاعب الهولندي كودي جاكبو الضحية الأقرب لصفقة إيزاك لأنه سيتحول لمقاعد البدلاء مع احتمالية الاعتماد على الثلاثي إيكتيكي وصلاح وإيزاك في قيادة الهجوم.

جاكبو سيكون ورقة رابحة في يد سلوت، ولكن تواجده أساسياً سيكون محل شك كبير بعد صفقة إيزاك.

فيديريكو كييزا

لم يستطع الجناح الإيطالي كييزا إقناع سلوت بالمشاركة أساسياً في تشكيل ليفربول، ولكن حظوظه ستكون أقل بكثير بعد ضم إيزاك.

كييزا صاحب الـ 27 عاماً لعب 17 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه قادماً من يوفنتوس الإيطالي في صيف 2024.

وسجل اللاعب 3 أهداف وصنع هدفين مع ليفربول وهو معدل يبدو باهتاً بالنسبة للمدرب سلوت.