الزمالك يتلقى أخبارًا إيجابية قبل مواجهة أرتا سولار

اقتراب عودة أحمد فتوح

اقترب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك، من العودة للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعد غياب طويل بسبب الإصابة في عضلات البطن.

وغاب فتوح عن مباريات الزمالك الثلاث في افتتاح الموسم، أمام أرتا سولار وبيراميدز والمقاولون العرب، بسبب تعرضه لآلام في البطن خلال معسكر منتخب مصر.

ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، شارك فتوح في جزء من تدريبات الزمالك، اليوم الثلاثاء، بعدما خاض جزءا من تقسيمة الفريق، على أن يخوض تدريبات الفريق كاملة غدا الأربعاء بصورة طبيعية بعد تعافيه التام من الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ فتوح في تشكيل الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.