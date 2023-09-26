الزمالك يتلقى أخبارًا إيجابية قبل مواجهة أرتا سولار
تلقى نادي الزمالك أخبارًا سارة قبيل مواجهة أرتا سولار في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم السبت المقبل.
وسيلعب الزمالك ضد أرتا سولار، يوم السبت القادم، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، ويحتاج الزمالك للفوز بثلاثية للصعود إلى الدور القادم.
اقتراب عودة أحمد فتوح
اقترب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك، من العودة للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعد غياب طويل بسبب الإصابة في عضلات البطن.
وغاب فتوح عن مباريات الزمالك الثلاث في افتتاح الموسم، أمام أرتا سولار وبيراميدز والمقاولون العرب، بسبب تعرضه لآلام في البطن خلال معسكر منتخب مصر.
ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، شارك فتوح في جزء من تدريبات الزمالك، اليوم الثلاثاء، بعدما خاض جزءا من تقسيمة الفريق، على أن يخوض تدريبات الفريق كاملة غدا الأربعاء بصورة طبيعية بعد تعافيه التام من الإصابة.
ومن المتوقع أن يبدأ فتوح في تشكيل الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.
عبدالمجيد يقود الدفاع
بعد تأزم موقف الزمالك أمام المقاولون العرب وخروج حسام عبدالمجيد بسبب الإصابة، كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مفاجأة سارة بشأن مدافع الفريق الشاب.
وتعرض حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، للإصابة في ركبته خلال مباراة المقاولون العرب، التي أقيمت مساء أمس الاثنين، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، إن حسام عبد المجيد خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكدمة قوية في مفصل الركبة.
وتم منح حسام عبد المجيد راحة من مران اليوم الثلاثاء، وأدى اللاعب بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية.
وسينتظم حسام عبد المجيد، غدا الأربعاء، في تدريبات الزمالك، بشكل طبيعي، استعدادا للمباريات المقبلة.
عبدالله جورج يعلن انسحابه من سباق انتخابات الزمالك
أعلن عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، انسحابه من سباق الانتخابات القادمة والمقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.
وكتب عبدالله جورج، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "السادة أعضاء الجمعية العمومية والجمهور العظيم، تتويجا لمعركة استمرت 9 سنوات تمت استعادة نادي الزمالك إلى أبنائه، منذ تم الإعلان عن إجراء الانتخابات حددت هدفًا بعدم عودة أي من المجلس السابق أو اتباعه والمحسوبين عليه إلى المجلس المنتخب الجديد، والسعي لتكوين جبهة متماسكة من الشرفاء القادرين على قيادة النادي إلى عهد جديد".
وأضاف: "وفي سبيل ذلك الهدف النبيل، تمكنت بتوفيق الله مع عدد من محبي النادي المخلصين من الجمع بين الكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان في قائمة واحدة؛ تجنبا لتفتيت الأصوات الانتخابية وترسيخًا لمبدأ المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة.. ثم تقدمت بأوراق ترشحي للانتخابات للتواجد بالقرب من الأحداث والمساهمة في إعادة النادي إلى الطريق الصحيح".
وأضاف: "منذ إعلاني دخول الانتخابات لم تتوقف محاولات استقطابي لتكوين جبهة أو تحالف ضد القائمة الموحدة، مما يتعارض مع إعلاء المصلحة العامة".
وتابع: "ولذلك فإنني وبعد دراسة الموقف والتشاور مع عدد من القامات ومحبي النادي، ورغم أن المؤشرات كانت تؤكد قدرتي على المنافسة الانتخابية والفوز بمقعد مجلس الإدارة، إلا أن الرأي ومن موقف القوة استقر على تقديم نموذج فعلي لتطبيق قيم الإيثار وتوحيد الصف لإعلاء مصلحة النادي وجعل شعار الزمالك أولا حقيقة واقعة".
وواصل: "لذلك اتخذت القرار بالاعتذار عن استكمال الانتخابات مع تقديم الدعم والتأييد الكامل للقائمة الموحدة كاملة برئاسة حسين لبيب، لا سيما بعد مناقشة ودراسة أفكارها وخطط عملها، بحسبانها الأولى والأجدر لقيادة النادي في هذه المرحلة الفارقة من تاريخه".
واختتم: "أخيرًا.. إنني إذ أسجد لله شكرا لما لمسته من حب ودعم أعضاء الجمعية العمومية منذ إعلان ترشحي للانتخابات، فإنني أعاهدهم أن أبقى ما أحياني الله في خدمة النادي وجماهيره وأعضائه؛ استمرارًا لمسيرة العائلة التي امتدت لعقود في حب نادي الزمالك.. والله ولي التوفيق".
التوصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب
نجح أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي لنادي الزمالك، في تسوية مستحقات الضرائب، وحل أزمة الحجز على أرصدة النادي.
وعقد أحمد فؤاد الوطن جلسة مع مسؤولي وزارة المالية خلال الساعات الماضية، تم خلالها الاتفاق على حل أزمة مستحقات الضرائب لدى القلعة البيضاء.
وتم الاتفاق على سداد جزء من المديونية المستحقة على نادي الزمالك، على أن تتم جدولة باقي المستحقات المتأخرة على دفعات ليتم رفع الحجز عن أرصدة النادي في بعض البنوك.