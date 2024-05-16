"نصيحة" قد تغير مستقبل تشافي مع برشلونة

أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن أطرافا مقربة من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة نصحته بمغادرة النادي الكتالوني، حتى بعد الاتفاق رسميا مع رئيس النادي خوان لابورتا في شهر أبريل الماضي، على الاستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل.

وأفادت المصادر ذاتها، أن انهيار برشلونة أمام جيرونا (4 ـ 2) الأسبوع الماضي، خلق انقساما في أوساط المحيطين بنادي برشلونة حول جدوى استمرار تشافي في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل فيما كان شق كبير من جماهير النادي مترددا بشأن قدرة الأخير على تحقيق نتائج لافتة للنادي.

وحث بعض المقربين تشافي هرنانديز، على مراجعة قرار الاستمرار مع النادي الكتالوني، بعدما كان الاعتقاد سائدا أنه سيرحل نهاية الموسم وفق تصريحاته خلال شهر فبراير الماضي.

وتراجع النجم السابق، الذي قاد البارسا لاعبا لأكثر من 10 سنوات، مؤخرا عن قرار الرحيل عن برشلونة بعد مناقشات مع رئيس النادي خوان لابورتا، ما خلق انقساما بين جماهير الفريق.