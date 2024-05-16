"نصيحة" قد تغير مستقبل تشافي مع برشلونة
أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن أطرافا مقربة من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة نصحته بمغادرة النادي الكتالوني، حتى بعد الاتفاق رسميا مع رئيس النادي خوان لابورتا في شهر أبريل الماضي، على الاستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل.
وأفادت المصادر ذاتها، أن انهيار برشلونة أمام جيرونا (4 ـ 2) الأسبوع الماضي، خلق انقساما في أوساط المحيطين بنادي برشلونة حول جدوى استمرار تشافي في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل فيما كان شق كبير من جماهير النادي مترددا بشأن قدرة الأخير على تحقيق نتائج لافتة للنادي.
وحث بعض المقربين تشافي هرنانديز، على مراجعة قرار الاستمرار مع النادي الكتالوني، بعدما كان الاعتقاد سائدا أنه سيرحل نهاية الموسم وفق تصريحاته خلال شهر فبراير الماضي.
وتراجع النجم السابق، الذي قاد البارسا لاعبا لأكثر من 10 سنوات، مؤخرا عن قرار الرحيل عن برشلونة بعد مناقشات مع رئيس النادي خوان لابورتا، ما خلق انقساما بين جماهير الفريق.
وحث بعض المقربين تشافي هرنانديز، على مراجعة قرار الاستمرار مع النادي الكتالوني، بعدما كان الاعتقاد سائدا أنه سيرحل نهاية الموسم وفق تصريحاته خلال شهر فبراير الماضي.
وتراجع النجم السابق، الذي قاد البارسا لاعبا لأكثر من 10 سنوات، مؤخرا عن قرار الرحيل عن برشلونة بعد مناقشات مع رئيس النادي خوان لابورتا، ما خلق انقساما بين جماهير الفريق، كما أن المدير الرياضي، البرتغالي ديكو لم يكن موافقًا تماما على قرار استمرار تشافي، على الرغم من النفي العلني من الطرفين، وفقا لما ذكرته "كادينا سير".
وعقب هزيمته الثقيلة (4 ـ 2) أمام جيرونا، خسر برشلونة المركز الثاني لفائدة منافسه، قبل أن يسترجع مركز الوصافة خلف البطل ريال مدريد عقب فوزه على سوسيداد مقابل خسارة جيرونا أمام فيلاريال، لكن النتائج الأخيرة فجرت انقساما بين الجماهير حول جدوى استمرار تشافي على رأس الجهاز الفني للنادي الكتالوني.
ووفقا للإذاعة الإسبانية، فإن من المستبعد أن يغير تشافي رأيه مرة أخرى، لأنه سيكون عرضة لسخرية الجميع، كما أن صورته أمام الإعلام الكتالوني ستتزعزع أكثر، وربما تؤثر على أي آمال لديه في الحصول على منصب آخر في المستقبل.