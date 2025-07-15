فلورنتيو بيريز يصدم تشابي ألونسو

قرر ريال مدريد التراجع عن ضم لاعب خط وسط جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية رغم حاجة المدرب تشابي ألونسو لتدعيم فريقه بعد الظهور بأداء ونتائج مخيبين في كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية قريبة من الفريق الملكي، أوقف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز التفاوض مع بعض اللاعبين في مراكز خط الوسط لعدة أسباب بعضها مادي والبعض الآخر لعدم وجود أسماء لافتة في سوق الانتقالات.

وبدا ريال مدريد، الذي لم يتوج بأي لقب عن الموسم الجاري، عدا كأس الإنتركونتيننال في ديسمبر الماضي، والتي تعود إلى موسم 2023 ـ 2024، في حاجة ماسة إلى تعزيز تشكيلة المدرب تشابي ألونسو بلاعبين جدد، لكن الفريق اقتصر على ضم 3 مدافعين آخرهم ألبارو كاريراس بجانب الجناح الأرجنتيني ماستانتوانو.

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واعتبرت المصادر ذاتها أن قرار بيريز بعدم دخول ميركاتو الصيف الجاري للتعاقد مع لاعبي وسط بكونه ضربة موجعة لألونسو بالنظر إلى ما أظهره رفاق جود بيلينغهام في الموسم الماضي.

ووفقا لما أوردته تقرير نشرته شبكة "كادينا سير" الإذاعية، أوقف ريال مدريد عملية التعاقد مع لاعب وسط، إذ أن فلورنتينو بيريز لا يريد دفع 100 مليون يورو من أجل ضم لاعب وسط لا يستحق ذلك المبلغ.

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وأضافت "كادينا سير" أن اتجاه ريال مدريد وبيريز كانا مقررين نحو التعاقد مع الإسباني رودري، لاعب خط وسط مانشستر سيتي غير أن صاحب الكرة الذهبية 2024 غير متاح حاليا للتعاقدات.

ولا يبدو أن هناك خيارات أخرى محتملة في الأندية الأوروبية ومتاحة للانتقال حتى الآن من شأنها أن تقنع بيريز وهو ما سيجعل الفريق الملكي يكتفي ـ على الأرجح ـ بالتعاقدات التي حسمها رسميا في الدفاع ومركز الجناح الأيمن.

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وتعاقد الريال حتى الآن مع 4 لاعبين كان آخرهم المدافع الأيسر الإسباني ألبارو كاريراس الذي وقع عقدًا طويل الأمد مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2031، بينما دفعت إدارة النادي الملكي قيمة الشرط الجزائي البالغة 50 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وقبل كاريراس، ضمّ ريال مدريد المدافع الإسباني ديان هايسن (20 عامًا) من بورنموث مقابل 62.5 مليون يورو، والظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد من ليفربول مقابل 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى الجناح الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتوانو من ريفر بليت مقابل 45 مليون يورو.