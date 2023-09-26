هل تحتاج إصابة ميسي لتدخل جراحي؟

ويسعى ميامي للظفر بلقبه الثاني تواليا منذ انضمام ميسي إلى صفوفه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوزه بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأمريكية والمكسيكية، الشهر الماضي.

وغاب ميسي عن التعادل أمام أورلاندو سيتي 1-1، الأحد، في حين أكد مواطنه، مدرب إنتر ميامي، مارتينو، أنه سيتم تقييم حالته "بشكل يومي".

وقال مارتينو، في مؤتمر صحفي قبل المباراة، اليوم الثلاثاء: "لا يحتاج ميسي إلى عملية جراحية أو أي شيء من هذا القبيل، إنها مجرد مسألة مقدار الوقت الذي يحتاجه اللاعب للراحة من أجل لعب المباراة التالية".

وأضاف: "إذا لم يكن نهائيًا، فلن نخاطر، ولكن نظرًا لأنها مباراة نهائي، فهناك فرصة للمخاطرة، ولا أستبعد إمكانية مشاركة ميسي أساسيًا في المباراة".