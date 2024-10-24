"كانت نقطة تحول".. مولر يشكك في صحة هدف برشلونة الثاني

أبدى توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، تشكيكه في الهدف الثاني الذي سجله برشلونة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة فوزاً كبيراً على حساب بايرن ميونخ، بنتيجة (4-1) في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات المرحلة الرئيسة في دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة شكك مولر، خلال تصريحات تلفزيونية، في صحة هدف برشلونة الثاني، حيث بدا أن فيرمين لوبيز وجه دفعة خفيفة نحو كيم مين-جاي، مدافع بايرن ميونخ في أثناء قفزه إلى الأعلى لإبعاد الكرة، قبل أن يسيطر عليها ويمرر إلى روبرت ليفاندوفسكي، ليسجل الهدف لأصحاب الأرض.

وقال مولر: "ربما الهدف الثاني لبرشلونة أنا غير متأكد من صحته، وبدا وجود مخالفة ولم أتابع الإعادة بعد، عندما تقفز لا يمكن لمسك، لكن كانت هذه لحظة تحول على كل حال".

ورغم ذلك، أشار مولر: "فوز مستحق لبرشلونة وأهنئهم عليه، بعد الهدف الأول لبرشلونة، كنا نسيطر على المباراة لكن برشلونة كان حاسماً عندما سنحت له الفرص".

وأردف: "سنحت لنا بعض الفرص وبعد أن أصبحت 3-1 قبل الاستراحة كانت صدمة لنا وحاولنا العودة وصنعنا فرصة أو فرصتين، لكن جاء الهدف الرابع وتهانينا لرافينيا الذي قدم أداء مميزاً".

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وأنهى برشلونة سيطرة الفريق الألماني، ليهزمه للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ مايو 2015، بعد خسارته 6 مباريات متتالية، من بينها الهزيمة التاريخية (8-2).

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب دوري البطال برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، بينما يحتل بايرن المركز 23 بثلاث نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي.