بيان مشترك: معاناة غزة وصلت إلى مستويات "لا يمكن تصورها"

كان مثل الوحش.. اختفاء عضلات ساق ألفونسو ديفيز بعد الجراحة (صور)

ألفونسو ديفيزالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 12:40 م

أثار الظهور الأخير للكندي ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ الألماني، دهشة جماهير الفريق بعد أن بدت ساقه اليمنى نحيلة بشكل ملحوظ، نتيجة فقدان كتلة عضلية كبيرة عقب تعافيه من إصابة قوية في الركبة.

ديفيز كان قد تعرض في مارس الماضي لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مشاركته مع منتخب كندا أمام الولايات المتحدة في بطولة الكونكاكاف. 

وأبعدته الإصابة عن الملاعب لمدة خمسة أشهر، خضع خلالها لعملية جراحية وبرنامج تأهيلي مكثف.

تأثير الإصابات القوية على اللاعبين

الصور التي تم تداولها في "إنستغرام"، أظهرت الفارق الكبير في حجم عضلات ساق اللاعب قبل وبعد الإصابة، حيث وُصفت سابقًا بأنها “مثل الوحش” لقوتها وصلابتها، لكنها فقدت جزءًا كبيرًا من حجمها خلال فترة العلاج.

وتعد إصابات الرباط الصليبي الأمامي من أصعب التحديات التي يواجهها الرياضيون، إذ تؤدي لفترات غياب طويلة، وتفرض عزلة نفسية مرهقة على اللاعب. 

ورغم مظهر ساقه الحالي، يواصل النجم الكندي العمل بجدية في تدريبات بايرن ميونخ.

 

