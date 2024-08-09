صنعت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الحدث الأكبر في منافسات الملاكمة في الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك بعدما حصدت الميدالية الذهبية لوزن 58 كيلوغراما اليوم الجمعة.

وفازت خليف (25 عاما) على الصينية لي يانغ في النهائي، لتهدي الجزائر الذهبية الثانية في الألعاب الأولمبية الحالية، لكنها صنعت تاريخا جديدا لرياضة الفن النبيل العربية بعدما باتت أول ملاكمة عربية تحرز الذهبية.

وخلال الإعلان عن فوزها من قبل حكم النزال، إثر 3 جولات مثيرة وتنافسية إلى حد بعيد، رفعت خليف يدها قبل أن يرفع قاضي المباراة اليد معلنا فوزها.

وتوجهت إيمان خليف إثر ذلك وهي ترفع سبابة يدها اليمنى، نحو مدربها لتعانقه بحرارة، قبل أن تعود على الحلبة لتحتضن منافستها الصينية.

ومن جانبها، أظهرت الملاكمة الصينية لي يانغ روحا رياضية عالية وقبولا بالهزيمة بشكل رائع وذلك عندما رفعت بدورها يد بطلة أولمبياد باريس عاليا وحيت معها الجماهير الحاضرة في قاعة رولان غاروس قبل أن تحتضنها من جديد وتنحني للجمهور الغفير في حركة رائعة ومؤثرة.

وكانت إيمان خليف واجهت حملة شعواء منذ بداية مشاركتها في الأولمبياد حيث شكك كثيرون في أهليتها الجنسية لكنها تركت كل تلك الأحكام خلف ظهرها وخطت مسيرة لافتة توجتها بالميدالية الذهبية.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا تاريخيا مع إنجاز خليف خصوصا من قبل الأوساط الرياضية الجزائرية والعربية.