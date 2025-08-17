هاجمه بشدة.. لماذا رفض ميدو نطق اسم مدرب الزمالك؟

رفض أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط الأسبق بالنادي، ذكر اسم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الحالي للفريق، عقب التعادل المخيب أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء السبت، انتهت بنتيجة سلبية، وسط أداء باهت من لاعبي الزمالك، باستثناء البرازيلي خوان ألفينا الذي كان النقطة المضيئة الوحيدة.

النتيجة أثارت غضب الجماهير، لكن ميدو ذهب أبعد من ذلك موجها انتقادات حادة للمدرب.

ميدو يهاجم فيريرا

ميدو أكد أن الزمالك يمتلك قائمة قوية ودكة بدلاء مميزة، معتبرا أن أغلب المشكلات الإدارية التي أثرت على الفريق سابقًا قد انتهت.

لكنه شدد على أن غياب الرؤية الفنية للمدرب السبب في ضياع النقاط، مشيرًا إلى أن الفريق كان يستحق تشكيلًا مختلفًا يقوده اللاعبون الأكثر جاهزية.

وأضاف في حساب على منصة "إكس"، أن الاعتماد على بعض الأسماء في غير أماكنها، مثل الدفع بدونغا وناصر ماهر في مراكز غير مناسبة، يكشف أن المدرب "غير قادر على تقييم قدرات لاعبيه"، على حد تعبيره.

وتابع: "أي مدرب يبدأ بهذه الطريقة لا يعيش الواقع مع الفريق"، منتقدأ اعتماد على اللاعب نبيل عاد دونغا.

رفض نطق الاسم

ميدو صعّد من لهجته عندما حمّل المدير الفني مسؤولية ضياع نقطتين ثمينتين في بداية مشوار الدوري، قائلاً: "بصراحة كلمة فيريرا مش قادر أنطق اسمه".

ويعود السبب يعود إلى أن هذا الاسم يرتبط في ذاكرة جماهير الزمالك بالمدرب البرتغالي الكبير جوسفالدو فيريرا، الذي قاد الفريق لحصد لقبي الدوري والكأس في فترتين منفصلتين، وهو ما جعل المقارنة قاسية على المدرب الحالي.

وختم ميدو حديثه بالتأكيد على أن الموسم سيكون صعبًا في ظل المنافسة الشرسة من الأهلي وبيراميدز، مشددًا على أن الفريق لا يحتمل تكرار مثل هذه الأخطاء التكتيكية في المباريات المقبلة.