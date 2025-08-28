توقيت تصوير الإعلان.. اتحاد الكرة يواجه زيزو بأخطر 3 أسئلة

شهد ملف شكوى نادي الزمالك ضد لاعبه السابق أحمد مصطفى "زيزو" المنتقل حديثاً إلى الأهلي تطوراً جديداً في الساعات القليلة الماضية.

ورفض زيزو صاحب الـ 29 عاماً تجديد عقده مع الزمالك لينضم رسمياً إلى الأهلي يوم 6 يونيو الماضي في صفقة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية المصرية.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد زيزو بسبب عدم التزام اللاعب بالتدريبات في الفترة الأخيرة من عقده بجانب بعض الجوانب القانونية بتوقيت تفاوض الأهلي معه والحصول على توقيعه.

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر قناة "المحور" إن الاتحاد المصري طالب زيزو بالرد على توقيعه للأهلي رغم سريان عقده مع الزمالك.

أخبار ذات علاقة لأول مرة.. شوبير يفاجئ مجلس إدارة الزمالك بتصرف مفاجئ

وواجه الاتحاد المصري الفريق القانوني لنجم الأهلي بثلاثة أسئلة خطيرة خلال جلسة الاستماع التي تمت في الساعات الماضية بحضور أشرف عبد العزيز محامي اللاعب ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري.

السؤال الأول تمثل في مطالبة زيزو بأسباب حصوله على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة في شهر مارس الماضي دون موافقة ناديه الزمالك وقتها.

السؤال الثاني تمثل في الرد على توقيت توقيعه للأهلي وتقديم ما يثبت عدم توقيعه أثناء سريان عقده مع الزمالك.

أخبار ذات علاقة نجم الزمالك يصدم جون إدوارد.. لدي 3 عروض بضعف الراتب

ويبقى السؤال الثالث والأخير متمثلاً في توقيت تصوير إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي الذي أذيع يوم الـ6 من يونيو الماضي بعد ساعات قليلة من آخر مباراة للزمالك في الموسم الماضي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الـ5 من الشهر ذاته.

وأصبح زيزو مطالباً بالرد على هذه التساؤلات في جلسة الاستماع المقررة يوم الـ10 من سبتمبر المقبل في الاتحاد المصري.