ستكون حديث الشارع الرياضي.. النصر السعودي يقترب من صفقة مدوية (صورة)

اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وأعلن نادي النصر تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لقيادة الفريق خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي الذي رحل لقيادة فيورنتينا.

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وجدد نادي النصر عقد لاعبه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق لموسمين قادمين حتى صيف 2027.

ورحل عن صفوف النصر الثنائي علي لاجامي ومحمد هزازي عقب نهاية عقديهما حيث انتقل لاجامي إلى الهلال بينما انضم هزازي إلى الاتحاد.

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وترددت أنباء حول رحيل محمد آل فتيل والبرتغالي أوتافيو والإسباني إيمريك لابورت بعد استبعاد الثلاثي من معسكر الإعداد في النمسا.

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وفي المقابل، أكد الإعلامي علي الحربي عبر حسابه بمنصة إكس أن النصر بصدد التعاقد مع صفقة مدوية.

وأضاف:" وأقسم بالله اللاعب القادم الذي سيتعاقد معه نادي النصر سيكون حديث الشارع الرياضي "وسيُنسيكم أوتافيو".

وأشار إلى أن اللاعب الجديد يشغل مركز الوسط في تشكيل النصر وسيكون إضافة قوية.

ولم يعلن نادي النصر تدعيم صفوفه بصفقات جديدة سوى عبد الملك الجابر لاعب الوسط القادم من الدوري البوسني.