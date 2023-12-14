مانشستر سيتي يفوز على رد ستار وينهي دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة
قاد شباب مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، الموسم الماضي، فريقهم إلى الفوز على النجم الأحمر الصربي 3-2، يوم الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأجرى بيب غوارديولا مدرب سيتي 9 تغييرات على تشكيلة فريقه الذي فاز 2-1 على مضيفه لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الماضي، ليخوض المباراة غير الحاسمة في المجموعة الثامنة.
وغاب إرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي عن مواجهة لوتون لإصابة في القدم، ولم يسافر إلى بلغراد.
افتتح هاميلتون، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي انضم لسيتي وهو في التاسعة من عمره، الأهداف بعد 19 دقيقة حين مرَّ من مدافع رد ستار وسدد من الزاوية الضيقة في أعلى المرمى.
وجعل بوب، البالغ من العمر 20 عامًا أيضًا، النتيجة 2-صفر في الدقيقة 62 حين راوغ مدافع رد ستار قبل أن يطلق تسديدة منخفضة بقدمه اليمنى.
وسجل أوسكار بوب هدفه الأول مع الفريق، وأضاف كالفن فيليبس هدفًا من ركلة جزاء لسيتي الذي أنهى دور المجموعات برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات محققًا العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخ النادي.
وحقق سيتي الذي كان ضامنًا تأهله العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بفوزه في مبارياته الست في دور المجموعات مؤكدًا جاهزيته للدفاع عن اللقب بنجاح.
وحذا سيتي حذو ريال مدريد الإسباني الذي حقق بدوره العلامة الكاملة في دور المجموعات.
وفي المجموعة ذاتها، تغلب لايبزيغ الألماني الذي كان ضامنًا تأهله بدوره، على يونغ بويز السويسري 2-1. جاءت أهداف المباراة في مدى 5 دقائق مطلع الشوط الثاني، حيث سجل للفائز السلوفيني بنجامين سيسكو (51)، والسويدي أميل فورسبرغ (56)، وللخاسر الغامبي أبريما كولي (53).