تقرير: إصابة كريم بنزيما بسيطة وسيكون جاهزا لمباراة الاتحاد والهلال (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن موقف الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، الذي تعرض للإصابة في مواجهة فريقه الماضية أمام الوحدة.

وشهدت الدقيقة الـ 36 من عمر الشوط الأول، سقوط النجم الفرنسي على أرض الملعب متألمًا بعد كرة مشتركة مع المدافع المغربي جواد الياميق.

وحاول الجهاز الطبي للفريق علاج بنزيما على أرض الملعب، لكن بعد الإسعافات الأولية والدفع به لدقيقتين فقط، طلب اللاعب الخروج، وهو ما حدث بالفعل، وتم الدفع بالبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" بدلًا منه.