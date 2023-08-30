تقرير: إصابة كريم بنزيما بسيطة وسيكون جاهزا لمباراة الاتحاد والهلال (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية عن موقف الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، الذي تعرض للإصابة في مواجهة فريقه الماضية أمام الوحدة.
وشهدت الدقيقة الـ 36 من عمر الشوط الأول، سقوط النجم الفرنسي على أرض الملعب متألمًا بعد كرة مشتركة مع المدافع المغربي جواد الياميق.
وحاول الجهاز الطبي للفريق علاج بنزيما على أرض الملعب، لكن بعد الإسعافات الأولية والدفع به لدقيقتين فقط، طلب اللاعب الخروج، وهو ما حدث بالفعل، وتم الدفع بالبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" بدلًا منه.
أثناء سقوط بنزيما أمسك بالعضلة الضامة، لكن لم يتضح بعد حجم الإصابة.
تأتي الإصابة في توقيت صعب على الاتحاديين، خصوصا أن المواجهة المقبلة ستكون أمام الهلال بكلاسيكو الدوري، الجمعة المقبل.
فيما قال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر قناة "SSC": "حسب مصادرنا فإن بنزيما أجرى فحوصات على الإصابة وتبين أنها كدمة بسيطة ولن تعيقه عن التواجد في الكلاسيكو المنتظر، وبالتأكيد وجود بنزيما قيمة إضافية ومهمة للاتحاد، وأيضا لمن يريد الاستمتاع باللقاء المنتظر أن يحظى بحضور جماهيري كبير، فالأخبار تؤكد أن أمور بنزيما جيدة وكدمة بسيطة لن تؤثر عليه".
وحقق فريق الاتحاد فوزًا مستحقًا بثلاثية نظيفة على الوحدة في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.
ويحتل الاتحاد صدارة دوري روشن بعدما جمع 12 نقطة من 4 مباريات.