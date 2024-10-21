سامي الجابر: لست راضيا عن مستوى الهلال

قال سامي الجابر، أسطورة الهلال السعودي، إنه ليس راضيا عن مستوى فريقه في لقاء العين الإماراتي.

وفاز الهلال على ضيفه العين الإماراتي بنتيجة 5-4 مساء الاثنين على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتصدر الهلال ترتيب البطولة القارية برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي السعودي الذي حقق أيضا 3 انتصارات كاملة.

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وأكد الجابر عبر قناة ssc أن الهلال لم يقدم افضل مستوياته وزاد صعوبة مباراة العين بسبب الأخطاء التي ارتكبها بعض اللاعبين.

وأشار إلى أن الهلال سيدفع ثمن ما حدث في مباراة العين خلال لقائي التعاون والنصر بالدوري السعودي.

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ويلعب الهلال أمام ضيفه التعاون يوم السبت المقبل بالجولة الثامنة للدوري السعودي للمحترفين، ثم يلعب أمام الطائي يوم 29 أكتوبر الجاري في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحل الهلال ضيفا على النصر في الجولة التاسعة لدوري روشن في ديربي العاصمة السعودية الرياض يوم 1 نوفمبر المقبل.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بعدما حقق 7 انتصارات متتالية.